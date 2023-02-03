Faiz artırımlarının yan etkileri ABD’yi vurdu! İşten çıkarmalar 27 ayın zirvesinde

FED FAİZİ 16 YILIN ZİRVESİNE ÇIKARDI

Fed 2023 yılının ilk faiz kararını berdi. Banak beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıktı. Bu seviye 16 yılın en yüksek düzeyi olsa da, 25 baz puanlık faiz artırım kararıyla fazi artış hızında yavaşlamaya gitmiş oldu.

Ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve resesyon endişeleri Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatmasının en büyük nedeni olarak dikkat çekiyor.