‘Faiz artışında bir noktada yavaşlamak uygun olacak’

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2.25-2.50 aralığına yükseltti. Kararın açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ekonominin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini ifade etti. Tüketici harcamalarındaki artışın önemli ölçüde yavaşladığını belirten Powell, ekonomik faaliyetteki yavaşlamaya rağmen talebin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydetti. Her toplantıda verilere bakarak karar vereceklerini vurgulayan Powell, gelecek yıl için faiz aralığına ilişkin öngörüde bulunamadıklarını, çok fazla belirsizlik olduğunu söyledi. Powell, bir noktada yavaşlamanın uygun olacağını, ancak o noktanın ne zaman olduğuna henüz bir karar vermediklerini belirtti. Powell, büyümenin bu yıl yavaşlayacağını belirterek, enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını aktardı. AA