Faiz düştü, limit arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikasını normalleştirirken, büyümenin kompozisyonunu daha dengeli hale getirmek için ihracatçının finansmana erişimini destekleme hamlelerine bir yenisini ekledi. Yeni uygulama ile ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyeti düşürülürken, firma limitleri yükseltildi. TCMB'nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri faizi hesaplama yönteminde yaptığı güncelleme sonucunda reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmayacak. Böylece ihracatçıların ve KOBİ'lerin finansmana erişimi artarken, finansman maliyetleri yaklaşık 15 puan azalacak.Merkez Bankası, firma reeskont limitlerini ise KOBİ tanımında yer alan mali kriterin yüzde 50'si kadar belirleme kararı aldı. Mikro işletmeler için reeskont limiti 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon TL olarak güncellenecek.Ayrıca, "net ihracatçılık kriterinin hesaplanmasında firmaların yatırım malı ithalatının dahil edilmemesine" karar verilerek yatırım kaynaklı ithalat harcamalarının net ihracatçılığı sınırlandırması önlenecek. Böylece reeskont kredilerinden yararlanabilecek ihracatçı firma sayısı artacak.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 11-13 Ekim tarihlerinde Fas'ın Marakeş şehrinde olacak. Erkan, Marakeş'te Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında uluslararası fonlar ve yatırım bankalarıyla buluşacak. Erkan'ın Marakeş'te dünyanın en büyük portföy yönetim şirketi olan Blackrock'ın yanı sıra JPMorgan, Deutsche Bank ve diğer merkez bankası başkanları ile görüşmesi bekleniyor.Reeskont kredisi kullandırım limiti 300 milyon TL'den 1.5 milyara çıkarıldı.Yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırıldı.Kullandırım limiti 1.5 milyar TL'den 3 milyara çıkarıldı.İhracatçının finansman maliyeti düşürüldü, firma limitleri yükseltildi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 banka arasında Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi devreye alındı.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İhracatçıların kredi maliyetlerini düşüren önemli bir adım atıldı. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası uygularken, seçici kredi mekanizmasıyla üretim ve ihracatı desteklemesi memnuniyet verici" dedi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise, kararın ihracatçı ve sanayici adına sevindirici olduğunu söyledi.ULUSLARARASI kuruluşların büyüme tahminlerini yükseltme kervanına dün yenileri eklendi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Türkiye ekonomisinin 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 2.6'dan 3.7'ye yükseltti. Dünya Bankası da bu yılki büyüme beklentisini ikinci kez artırarak yüzde 3.2'den 4.2'ye çıkardı.