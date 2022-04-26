Faktoring sektörü ekonomiye katma değer sağlıyor

Firmaların kendi ticari alacaklarıyla uygun maliyetli finansmana ulaşmalarını sağlayan faktoring sektörü reel sektöre, ihracatçı firmalara ve çoğunluğu KOBİ olan 80 binin üzerinde müşteriye destek olmaya ve Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya devam ediyor. Sektörün 2021 yılsonu verilerine göre aktif büyüklüğü yüzde 35'lik artışla 65 milyar TL'ye ulaşırken, alacaklar kalemi ise yüzde 33'ün üzerinde artarak 59 milyar TL'yi geçti.Kurumsallaşma, mevzuat düzenlemelerine uyum sağlama ve modern finansman yöntemlerine evrilme süreçlerinde hem yeni açılan şirketler hem de faaliyetlerine son veren şirketler oldu. Finansal Kurumlar Birliği verilerine göre bunun sonucunda da 2012 yılında 77 olan şirket sayısı 2021 yıl sonunda 54'e bugün ise 52'ye geriledi. Türkiye'de 1988 yılında bir bankanın departmanında başlayan faktoring işlemleri iki bankanın ortaklığında kurulan ayrı bir şirket ile 1990 yılında ayrı bir tüzel kişiliğe kavuştu. O yıllardan bugüne kadar birkaç istisnai yıl hariç neredeyse sürekli artış trendinde olan sektörün işlem hacmi, en yüksek seviyeye 2021 yılında ulaştı. 2021'de işlem hacmi, 2020'ye göre yüzde 34 artarak 200 milyar liraya ulaştı.2021 yılsonu verilerine göre sektörde faaliyet gösteren şirketlerin 12'si banka iştiraki olup bu şirketlerin faktoring işlemlerinden aldığı pay yüzde 61, alacaklardan aldığı pay ise 65 seviyesinde bulunuyor. Bağımsız olarak faaliyet gösteren 42 şirket ise işlem hacminde yüzde 39, faktoring alacaklarında yüzde 35 paya sahip.FİNANSAL Kurumlar Birliği ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre sektörün yurtdışı cirosu 2021'de yüzde 51.9'luk büyüme ile 29.4 milyar lirayı aşarken, yurtiçi cirosu yüzde 31.8'lik büyüme ile 170.2 milyar liraya çıktı. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından, ekonominin itici gücü olan KOBİ'lere kadar geniş bir yelpaze tarafından kullanılan faktoring, firmaların kendi ticari alacaklarıyla uygun maliyetli finansmana ulaşmalarını sağlıyor garanti, tahsilat ve finansman olarak sınıflandırılabilecek üç hizmeti, tarafların ihtiyaçlarına göre bir arada veya ayrı ayrı sunuyor.2021 yılsonu itibarıyla sektörde tamamı yerli sermayeli 48 adet şirket bulunuyor. Bu şirketlerin faktoring işlemlerinden aldığı pay yüzde 61, alacaklardan aldığı pay ise yüzde 64 olarak gerçekleşti. 4 faktoring şirketi ise halka açık olup halka açık şirletlerin hem faktoring işlemlerinden hem de alacaklardan aldığı pay yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.52 faktoring şirketi, 350'ye yakın şubesi ve dört binden fazla çalışanı ile reel sektöre, ihracatçı firmalara ve çoğunluğu KOBİ olan müşteriye hizmet veriyor. BDDK verilerine göre faktoring sektörünün 2020'de 74 bin 414 olan müşteri sayısı, 2021'de 80 bin 373'e yükseldi. Sektördeki sözleşme sayısı ise 104 bin 44'ten 109 bin 400'e çıktı. Faktoring işlemlerinin, sektörel dağılımında ilk sırayı, 2020 yılına göre payını yüzde 22'den 23.2'ye yükselten Toptan ve Perakende Ticaret Motorlu Araçlar Servis Hizmetleri sektörü alıyor. 2020 ile karşılaştırıldığında Tekstil ve Tekstil Ürünleri sektörü payını yüzde 8'den 9.5'e, inşaat sektörü yüzde 7'den 8.3'e, Metal Ana Sanayi ve İşlenmiş Madde Üretimi sektörü ise yüzde 4.5'ten 6.3'e çıkardı.