Faktoring sektöründe 9 aylık ciro çeyrek trilyon lirayı geçti

Türkiye, 2022 yılını 260 milyar dolara yakın rekor bir ihracatla kapatmaya hazırlanırken, büyük bölümü KOBİ olmak üzere 70 binin üzerindeki müşterisine sağladığı desteklerle sanayide çarkların dönmesinde önemli bir rol oynayan faktoring sektöründe de büyüme devam ediyor.Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, faktoring sektörünün, 2021'in 9 aylık döneminde 136.1 milyar TL olan cirosu, 2022'nin aynı döneminde yüzde 90.5 artarak 259 milyar 178 milyon liraya çıktı.Sektörün yurtiçi cirosu yüzde 83 artarak 213.6 milyar TL olarak gerçekleşirken, yurtdışı cirosu ise yüzde 135.4'lük yükselişle 45 milyar 569 milyon lira olarak gerçekleşti. 2021'in ilk 9 ayında yüzde 14.2 olan yurtdışı cirosunun, toplam içerisindeki payı, 2022'de yüzde 17.6'ya yükseldi.Yeni Ekonomi Modeli'nin lokomotifi olan ihracat, yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 3.9'luk büyümeye 2.9 puan katkı sağlarken, bu eğilimin faktoring sektörünün ciro yapısına da yansıdığı gözlendi.Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre kasım ayında, Türkiye yüzde 1.9 artışla 21.9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek kasım ihracatına imza attı.Yılın ilk 11 ayında yüzde 13.9 artarak 231.2 milyar dolara ulaşan ihracat, yıllık bazda ise yüzde 14.8'lik artışla 253.5 milyar dolara ulaştı. Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü ise yüzde 72.1'lik artışla 90.6 milyar liraya çıktı.Vadeli alacakların devri ile işletmelerin bu alacaklarına karşılık finansman, tahsilat ve garanti hizmetlerinden en az birini sunan finansal bir enstrüman olarak tanımlanan faktoring sektörü, ihracatta da KOBİ'lerin en büyük destekçisi konumunda bulunuyor.İhracat faktoringi, yurtdışına yapılan satışlardan doğmuş alacakların garanti altına alınması, tahsilatların takibi ve ihracatçı firmanın ihtiyacı doğrultusunda sunulan finansman hizmet olarak tanımlanıyor.- Güvenilir istihbarat bilgileri sayesinde alıcının mali gücü ve piyasadaki kredibilitesi hakkında güncel bilgiye sahip olur.- Yeni pazarlara risksiz girebilme imkânına kavuşur.- Mevcut pazarlarda rekabet gücü artar.- Nakit akışını verimli bir şekilde düzenlerken, daha çok satış yapma olanağını sağlar.- Gayrikabili rücu (geri dönülemez) işlemler çerçevesinde kullanılan finansman firma bilançosuna kredil olarak yansımaz, likit bir bilanço yapısı oluşur.- Alacak ve tahsilat yönetiminden doğan iş yükü ve maliyet azalır.- Büyük ve güçlü alıcılara yaptığı satışlarda insiyatif sahibi ve güçlü olur.İhracat faktoringi işlemlerinde satıcı, alıcı, ihracat faktoring şirketi ve ithalat faktoring şirketi (muhabir faktör) olarak dört taraf bulunuyor. Satıcı yurtdışında mal satmak istediği alıcılarla ilgili bilgileri ihracat faktoring şirketi ile paylaşarak alıcı için istihbarat talebinde bulunur. İhracat faktoring şirketi yurtdışındaki muhabir faktörlere bilgileri iletir ve alıcı firmalar için limit talebinde bulunur. Alıcı limiti onaylandığında ihracat faktoring şirketi bunu satıcı firmaya bildirir ve muhabirden aldığı garanti doğrultusunda alıcı firmaların ödememe riskini üstlenir. Satıcı firma ile ihracat faktoring şirketi arasında faktoring sözleşmesi imzalanması ve ihracat faktoring işlemlerini kabul ettiğine dair alıcı teyidinin alınmasını takiben temlik işlemleri başlar.Satıcı firma alıcı firmalara göndereceği mallara istinaden kesmiş olduğu faturaları ve ihracatın gerçekleştiğine dair belgeleri temlik bildirim formu ile birlikte ihracat faktoring şirketine temlik eder. Temlik işlemini takiben yapılan kontroller sonrası ihracat faktoring şirketi satıcının talebi doğrultusunda fatura tutarının belirli bir kısmını alacağın döviz cinsinden ön ödeme olarak kullandırabilir. Fatura vadesi geldiğinde alıcı fatura bedelini muhabire faktör hesaplarına öder, muhabir faktör ise hesaplarına ödenen tutarı ihracat faktoring şirketine iletir.Garanti hizmeti ile yurtdışında alıcının talebini değerlendirmeye almadan önce o firma hakkında finansal verilere ulaşarak piyasadaki konum ve itibarı hakkında bilgi edinerek bu pazara risk almadan girebilme imkânı sağlanıyor. Alacak ve tahsilatları yöneterek zaman ve giderlerden tasarruf edilmesi sağlanarak uluslararası satışlarda büyük alıcı firmalara karşı korunma elde edilir. Finansman desteği ile de mevcut ve yeni pazarda rekabet avantajları yakalanmasına olanak sağlanır.