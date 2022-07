Fatura karşılığı kredi alan yandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha çok dış ticarette kullanılan ön fatura anlamına gelen teklif faturası karşılığı kredi alıp, sonra iptal edenlerin olduğunu belirterek, "Buna karşı adım atacağız" dedi.Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması ve İş Dünyası Toplantısı için Diyarbakır'a giden Bakan Nebati, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ticari kredide döviz şartı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nebati, ''BDDK'nın düzenlemesinin amacı son derece açık: Krediyi alıyorsanız, üretim yapın, ihracat yapın, istihdam oluşturun ama gidip de dövize yatırım yapmayın. Yatırımcının başımızın üzerinde yeri var, yeter ki aldığın krediyi düzgün yerde kullan'' dedi.Kredilerin dövize gidişine izin vermeyeceklerini belirten Nebati, şöyle konuştu: "BDDK açıkça diyor ki; ticari kredi alıyorsanız bunu size üretken işlerde kullanmanız için veriyoruz. Asıl karamsarlık sebebi rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçişten kaynaklanıyor, eskisi gibi rant ekonomisi olmadığı için, artık para kazanmak için üretmek zorunda oldukları için karamsarlık yayıyorlar. Attığımız bu adımlar finansal istikrarı, selektif kredi politikamıza uygun şekilde kaynakların kullanımını sağlayacaktır."'HalkbankGenel Müdürü Osman Arslan da Türkiye genelinde 130 bin 663 kadın girişimciye, 14.3 milyar lira kredi sağladıklarını belirterek, "Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta 5 bin 62 kadın girişimcimiz verdiğimiz desteklerden yararlandı, Güneydoğu Anadolu özelinde ise yaklaşık 731 milyon lira kredi kullandırıldı" dedi. Arslan, kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve her an bilgiye ulaşmalarını sağlamak adına Üreten Kadınlar Akademisi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir tecrübesi olmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan, 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik genç girişimci kredimizi 350 bin lira limitli ve 60 aya kadar vade fırsatı ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bakan Nebati ve Halkbank Genel Müdürü Arslan, bölgedeki başarılı genç kadın girişimcilere temsili "Halkbank Kredi Belgesi" verdi.2002'deyüzde 27.9 seviyesinde olan kadınların işgücüne katılım oranının bugün 34.9 seviyesine yükseldiğini belirten Nebati, "Kadınlarımızın işgücü piyasasında daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla pozitif ayrımcılık uyguluyoruz" dedi. Nebati, kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla 18 yaş ve üzeri kadınları işe alan işletmelere 24 ile 54 ay arasında SGK desteği verdiklerini kaydetti. Nebati, "KGF Yatırım Destek Paketi'nden kadın girişimcilerimiz ve kadın yöneticisi bulunan işletmelerimizi yüzde 90 kefalet oranıyla faydalandırıyoruz. Halkbank bu işi aldı ve çok yoğun bir şekilde desteklerini artırarak devam ediyor" diye konuştu. Nebati, Halkbank'ın ilk defa iş kurmak isteyen ya da mevcut işini büyütmek isteyen kadın girişimcilere yönelik Kadın Girişimci Destek Paketi'nden bugüne kadar yaklaşık 30 bin kadın girişimcinin yararlanmasını sağladığını dile getirerek, kadın kooperatiflerinin önemine değindi: "Yıl sonuna kadar 81 ilden en az 81 marka kooperatif çıkartmayı hedefliyoruz. Sonra da bu kooperatifleri 973 ilçemizin her birine yayarak bunu 2023'te 1.000 kooperatife ulaştıracağız" dedi.