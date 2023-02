Faturaları kaymakamlık ödeyecek

Deprem yaralarının sarılması, vatandaşların her türlü ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilden kendi imkânıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda tahliye olan vatandaşlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Depremden etkilenenler geçici olarak e-Devlet üzerinden üç ay geçerli olacak barkotlu kimlik belgesi alabilecek. Barınma, taşınma yardımlarında ödemeler Çevre Bakanlığı'nca yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça yapılacak. Depremden etkilenenlerin barınma sorunun çözümüne katkı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında aile fertlerini kaybeden çocuklu ailelere, kronik hastalığı, engelli, yaşlısı olanlara öncelik verilecek. Ev sahiplerine ilave gider oluşmaması için konutların elektrik, doğalgaz, su faturalarını kaymakamlık ödeyecek. Bu kampanyayla boş, kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle vereceklerin başvuruları kaymakamlık tarafından yerinde incelenecek. Evdeki eşyalar "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası kapsamına" alınacak. Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilde depremzedelere yönelik başlatılan "Evim Yuvan Kampanyası"nda sürecin işleyişi, destek ödemelerine ilişkin soruların yanıtları şöyle:Depremdenetkilenenlerkimlikkartı başvurusunagerekkalmadangeçiciolarake-Devletüzerindenkimlik belgesialabilir.Geçicikimlik belgesindendepremdenetkilenenillerdeyerleşimyeri ya dadiğer adreskaydı olanlaryararlanabilecek.Boş, kullanmadığı evini depremzedelere ev sahibi yönlendirilen emlak sitelerinde başvuru formunu dolduracak. Emlak siteleri doğrulanmış bilgileri kamu kurumlarına iletecek. Ev ziyaret edilerek uygunluk tespiti yapacak.Kaymakamlıkile ev sahibiarasında"ÖdünçSözleşmesi"imzalanacak.Eviniindirimlibedelle1 yıllığınakiraya vermekisteyenlerledekira sözleşmesiimzalanacak.Ev içinbelirlenenkira bedeliAFADhesabındatoplanankira bağışlarıylakarşılanacak.AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı olanlar ve depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafında ödenecek. Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta güvence sunacak.EMLAKJET. COM, hepsiemlak. com, sahibinden. com" destek verecek. Bu platformlar, sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.Deprem bölgelerinden kendi imkânlarıyla ya da AFAd koordinasyonunda tahliye olanlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak.Binanın hasar durumuna ilişkin bilgiler http:// hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Hak sahipliği işlemleri hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacak.Eviile kampanyaya katılamayanlar nakdi kira desteğinde bulunabilir. Yardım yapmak isteyenlerin vereceği destekler indirimli kiralanacak evlerin ödemesinde kullanılacak.Hasartespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği evi hasar alan her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden yapılacak.