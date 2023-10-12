Fed Başkanı Powell’la 40 dakikalık görüşme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi. TCMB Başkanı Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı. Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dünya Bankası-IMF yıllık toplantılarına katılıyor. Erkan'ın Fas programında ise Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank ve merkez bankası başkanlarını da içeren görüşmeler yer alıyor. Şimşek 19 Ekim'de Paris'te yatırımcılarla görüşecek ardından ise Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidecek. Şimşek BAE ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını ifade etmişti.