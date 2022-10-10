Fed eski başkanı Bernanke iki ekonomistle Nobel’i aldı

2022Nobel Ekonomi Ödülü'nü Fed eski Başkanı Ben Bernanke, iki meslektaşıyla birlikte paylaştı. Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig, bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmalarından ötürü Nobel'e layık görüldü. Nobel'den yapılan açıklamada "Bu yılın ekonomi bilimleri ödülü sahipleri, özellikle finansal krizler sırasında bankaların ekonomideki rolüne ilişkin anlayışımızı önemli ölçüde geliştirdi. Araştırmalarındaki önemli bir bulgu, banka çöküşlerinden kaçınmanın neden hayati olduğudur" denildi. Diamond ve Dybvig'in, "bankaların neden var olduğunu; toplumdaki rollerinin, bankaları yaklaşan çöküşleriyle ilgili söylentilere karşı nasıl savunmasız kıldığını ve toplumun bu savunmasızlığı nasıl azalttığını anlatan teorik modeller geliştirdiği" kaydedildi. Ekonomistlerin çalışmalarının, finansal krizlerin toplum için keskin sonuçları olan uzun dönemli bunalımlara dönüşme riskini azalttığına işaret edildi.Ayrıca çalışmalarının, emek piyasasına ilişkin yeni anlayışlar gelişmesini sağladığı, neden sonuç ilişkisi açısından doğal deneylerden ne gibi sonuçlar çıkarılabileceğini gösterdiği belirtildi.