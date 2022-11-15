Ferrero Fındık’a rekabet soruşturması açıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in şikayetini dikkate alan Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Soruşturma sürecinde firmanın, fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı incelenecek. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma kurulca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Ferrero Fındık hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurumdan edinilen bilgiye göre de soruşturma sürecinde Ferrero Fındık'ın, fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı, fındık alım pazarındaki fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte bulunup bulunmadığı, fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı, sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları olup olmadığı incelenecek. İnceleme, büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde yürütülecek.