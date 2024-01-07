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Giriş Tarihi: 7.1.2024

Fiber altyapı uzunluğu 850 bin kilometreye çıkacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Fiber altyapı uzunluğu 850 bin kilometreye çıkacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından yayımlanan 2024- 2028 Stratejik Planı taslağına göre yüksek hızlı ve güvenilir internet altyapısı için önümüzdeki süreçte çalışmalarını hızlandıracak. Bu kapsamda fiber altyapı uzunluğu bu yıl 600 bin kilometreye, 2028'de ise 850 bin kilometreye çıkarılacak. Fiberin toplam sabit genişbanttaki payı bu yıl yüzde 35'e, 2028'de yüzde 46'ya yükseltilecek. Planın giriş yazısını kaleme alan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 2024-2028 dönemi için beş stratejik amaç belirlediklerini ifade etti. Genişbant altyapısı ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yüksek kapasiteli sabit ve mobil genişbant şebeke ve hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve fiber altyapının geliştirilmesi yoluyla Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümünün hızlandırılmasını sağlayacaklarını anlatan Karagözoğlu, ayrıca yeni teknolojilerin ve yerli üretimin de teşvik edileceğini kaydetti. İletişim sistemlerinin ve altyapısının güvenliğinin ve ulusal siber güvenliğin sağlanması için de yoğun çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Karagözoğlu, rekabetin geliştirilmesi ve tüketici haklarının güçlendirilmesi maksadıyla da gerekli tedbirlerin alınacağını anlattı.
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Fiber altyapı uzunluğu 850 bin kilometreye çıkacak
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