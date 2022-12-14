FIFA 2022’ye Türk girişimi damga vurdu

2021 yılında topluluklara özel sosyal etkileşim mobil uygulamasıyla bir teknoloji girişimi olarak yola çıkan 'Intouch', spor alanında taraftarları buluşturan yepyeni bir proje ile global arenada büyümeye devam ediyor. Katar'ın 2022 Dünya Kupası taraftarlarını bir araya getiren bilgi, iletişim ve etkileşim platformu olan Jamaheer mobil uygulamasını Türk girişim 'intouch' geliştirdi. Arapça'da "Taraftar" anlamına gelen "Jamaheer" isimli uygulama, App Store ve Google Play'de tüm dünyadaki sporseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Intouch'ın geliştirdiği taraftar mobil uygulaması Jamaheer şu ana kadar 97 ülkeden indirildi. Jamaheer, futbolseverlerin 2022 FIFA Dünya Kupası ile ilgili her türlü bilgiye anında ulaşmasını sağlıyor. Uygulama, taraftarları fikstürü, maç ve futbolcu istatistiklerini, haber ve etkinlikleri yakından takip edebilecekleri dijital bir çatı altında bir araya getiriyor. İngilizce ve Arapça dil seçenekleri ile taraftarları ortak noktada buluşturuyor.Milyonlarca taraftarın kullanacağı Jamaheer uygulamasını geliştiren Türk girişim 'Intouch', spor ve taraftar mobil uygulamasında global marka olmaya hazırlanıyor. Globalleşme için önemli bir kaldıraç olan Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı'na dahil edilen 15 girişimden biri olan 'Intouch', Avrupa'da Ingiltere'de büyüme yolunda somut adımlarla ilerliyor. 'Intouch'ın' geliştirdiği Jamaheer, dünya çapında spor tutkunlarının kullandığı, kalıcı bir taraftar uygulaması olarak Katar'da hayata geçti. 2022 FIFA Dünya Kupası süreciyle lanse edilen Jamaheer uygulaması, Katar Aspire Zone inisiyatifiyle 2023 Asya Kupası'nda da spor taraftarlarını bir araya getirmeye devam edecek. Böylece, bölgesel ve global spor organizasyonlarının en önemli taraftar mobil uygulamasını geliştiren 'intouch', spor endüstrisinde dijital dönüşümün öncü teknoloji girişimi haline geliyor.