Filolar Togg’u bekliyor

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı. Operasyonel araç kiralama sektörü 2023 ilk çeyreğinde 10 milyar 400 milyon TL'lik yatırım yaparak 13 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 114 milyar 900 milyon TL'ye ulaşırken, toplam araç sayısı ise 240 bin oldu. Operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araç payının yüzde 7'ye, elektrikli ve hibrit araçların payının ise yüzde 8.5'e çıkması da raporda dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, Türkiye'nin elektrifikasyona hızla hazırlandığını söyledi. Sürdürülebilirlik ve ulaşımda yeni akımlara değinen Ekici, "Gerek yerli elektrikli otomobilimiz Togg'un yollara çıkması gerekse şarj istasyonu sayısının günden güne yaygınlaşması bu yolda atılan önemli adımlardan bazıları. Ülkemizde elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaşmasında Togg'un önemli bir rolü olacağı yadsınamaz bir gerçek. Araç kiralama sektörü de, müşterilerinin talepleri doğrultusunda, Togg ve diğer elektrikli araçlara filosunda mutlaka yer verecektir. Kiralama yöntemi sayesinde tüketiciler, elektrikli araçları başlangıç maliyeti ve ikinci el fiyat belirsizlik riski olmaksızın, makul aylık kira ödemeleri ile edinebilecek. Gelecekte enerji tasarrufu daha da ön planda olacak; şirketler sürdürülebilir teknolojilere daha çok yatırım yapacak, kademeli olarak önce tam elektrikli, sonra da otonom araçları hem paylaşım hem kiralama sektöründe kullanacağız" şeklinde konuştu.