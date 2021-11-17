Finansal varlıklar 5 yılda 2 kat arttı

2001 yılında Türkiye
'nin ilk özel bankacılık birimi olarak kurularak, ilk kez gerçek anlamda kişiye özel bankacılık hizmetini başlatan Akbank Private Banking
(Özel bankacılık) 20. yılını kutluyor. 20 yılda dünyanın önde gelen finans dergileri tarafından 30'a yakın ödüle layık görülen Akbank Private Banking, 5 binin üzerinde müşterisinin 50 milyar TL varlık büyüklüğüne yön veriyor. Akbank Özel Bankacılık
ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, müşterilerinin ihtiyaçlarına iştirakleri ve Akbank Hazine
'nin sinerjisi üzerine kurulan iş modeli sayesinde tek bir noktadan cevap verdiklerini belirterek uzmanlıkla geliştirdikleri geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile müşterilerine üst düzey bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.
3.2 TRİLYONLUK VARLIK
Türkiye'deki yerli bireylerin toplam finansal varlığının son 5 yılda 2 katına çıktığına değinen Keler konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki bireylerin toplam finansal varlığı 2021 yılında 3.2 trilyon TL'yi aştı. Bu dönemde mevduatın finansal varlık içerisindeki payı yüzde 85'ler seviyesinde seyrederken, 2020 yılında yüzde 79'a geriledi. Bundan 10 yıl önceye kadar toplam birikimler içinde yüzde 3-5'i zor bulan yatırım fonu hisse senetleri gibi yatırım araçlarının payı ise 2020'de ilk defa yüzde 20'yi geçti." Keler, dünyadaki toplam varlıkların da 2002'den bu yana 4 kat artarak 435 trilyon dolara ulaştığını söyledi. Keler, Akbank Private Banking'in yön verdiği varlık dağılımının yüzde 66 mevduat, yüzde 34 yatırım ürünleri olduğunu söyledi.
TÜRK VARLIKLARI UCUZ
Dünyadaki trendleri yakından takip izleyip, sektör gelişimine öncülük ettiklerini belirten Alp Keler, "Biz müşterilerimiz için özel yatırım stratejileri geliştirirken sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki tüm yatırım olanaklarını değerlendirmeye alıyoruz. Aile varlığının ve değerlerinin korunması, nesilden nesile aktarılması için çalışıyoruz" dedi. BBVA'nın Garanti Bankası
'ndaki hisse alımlarını hatırlatarak, Türk varlıklarının çok ucuz olduğuna dikkat çeken Keler, "Son dönemde özellikle banka hisseleri TL bazında yükselse de dolar bazında yerinde saydı. Hisse senedi fiyatları özellikle bankacılıkta çok ucuz. Fiyat/kazanç, piyasa değeri/defter değeri değerlemesine bakıldığında Türk bankaları tarihi dip seviyelerde. BBVA'nın hamlesi Türk varlıklarının ucuz olduğunu ve uygun koşullarda ilgi olabileceğini ortaya koydu" dedi.