Fındık fiyatları için üreticiler umutlu

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık bazı kesimlerde olgunlaştı. Altınordu ilçesi Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı Mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını almaya başladı. Hava sıcaklıklarının yüksek ve geçen yıllara göre rekoltenin düşük olduğunu ifade eden üreticiler, yeni sezon fındık fiyatının yüksek açıklanmasından umutlu olduklarını söyledi.

"REKOLTE KAYBIMIZ VAR, 37 DERECE SICAKTA HASAT DEVAM EDİYOR"



Saraycık Mahallesi'nde fındık hasadına başlayan Güngör Soylu, "Bugün itibarıyla 2023 yılı fındık hasadına başladık. Emeğimizin karşılığını bekliyoruz. Bu sıcak havada bahçede ter içinde fındık topluyoruz. Şartlar çok zor, maliyetler yüksek. Yani iyi bir fiyat bekliyoruz, beklentimiz bu. Bugün mevsim şartları çok zor geçti. Yağışlı havadan dolayı biraz rekolte düşük. Hasadımız 20 gün kadar sürüyor. Tarım faaliyetleri içinde en zoru fındık toplamak diyebiliriz. Şu an 37 derece altında fındık topluyoruz. Yağmur da olsa topluyoruz. Tabii ki fındık yere geçtiğinde tehlikesi büyük oluyor. Bizim buradaki en büyük tehlikemiz domuz. Domuzlarla baş edemiyoruz. Sürekli bahçelerimize giriyor ve ürünümüzü talan ediyorlar. Yetkililerden tek beklentimiz, dileğimiz iyi bir fiyat olsun" dedi.



Erdal Candan ise erken olgunlaşan fındığın hasadına başladıklarını belirterek, "Şükürler olsun bugün 2023 yılı hasadına başladık. Saraycık Mahallesi diğer yerlere nazaran 3-5 gün daha erken topluyor, burada fındık erken olgunlaşıyor. Burada 20 gün kadar hasat devam eder. Bu sene fındığın durumu çok da iyi değil, geçen seneye göre zayıf, mevsim iyi gitmedi" diye konuştu.



Öte yandan Ordu'da fındık hasadının sahil kesimi için 12 Ağustos, orta kesim için 17 Ağustos ve yüksek kesim için 25 Ağustos olarak belirlendiği açıklanmıştı.