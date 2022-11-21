Fitch Ratings’ten ABD ve AB için resesyon uyarısı: Koşullar kötüye gidecek!

"2023'TE DAHA ZAYIF KÜRESEL BÜYÜMEYE, DAHA YÜKSEK ÜLKE BORÇLANMA MALİYETLERİ EŞLİK EDECEK"

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yükselen faiz oranları ve küresel enflasyon nedeniyle 2023 yılında hükümetlerin fonlama maliyetlerinin de artmasının beklendiği ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin belirsizlikler ve emlak sektöründe devam eden gerilim nedeniyle görünümün kısıtlı kaldığı Çin'in ise gelecek yıl küresel büyümeyi anlamlı bir şekilde artırmasının beklenmediği bildirilen açıklamada, "2023'te daha zayıf küresel büyümeye, daha yüksek ülke borçlanma maliyetleri eşlik edecek" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2022 yılının, kredi derecelendirme şirketi tarafından değerlendirilen gelişen piyasa ekonomilerinde en fazla not indiriminin yapıldığı ikinci yıl olduğu belirtildi.