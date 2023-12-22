Fitch ve S&P’nin dünyaca ünlü ekonomistlerinden FLAŞ ’TL’ ve ’Enflasyon’ yorumu

"MAKROFİNANSAL İSTİKRAR RİSKLERİ VE ÖDEMELER DENGESİ BASKILARI AZALDI"

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'de seçim sonrası yaşanan politika değişikliğine dikkati çekerek, "Politika değişikliğinin yakın vadeli makrofinansal istikrar risklerini ve ödemeler dengesi baskılarını azalttığını düşünüyoruz." dedi.

Bu değişimi, sadece Haziran 2023'ten beri politika faizinde yapılan artışlar olarak görmemek gerektiğini belirten Morales, şöyle devam etti:

"Seçici kredi ve niceliksel sıkılaştırma da dahil olmak üzere parasal sıkılaştırma, beklentimizden daha büyük ve hızlı oldu. Bu durum, iç talebin yavaşlamasına katkı sağlarken, lira üzerindeki baskıları hafifletiyor ve böylece uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekliyor, enflasyon beklentilerindeki önceki bozulmayı da durduruyor. Dahası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni politikanın yönünü ve önden yüklemeli para politikası düzenlemesini kamuoyu önünde onayladı."

Morales, sıkılaşan para politikası ve Avro Bölgesi gibi Türkiye'nin ana ticaret ortaklarındaki zayıf büyümenin birleşik etkisine bağlı olarak, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2023'te öngördükleri yüzde 4,1'den 2024'te yüzde 2,5'e yavaşlamasını beklediklerini dile getirdi.

Ekonomiyi dengelemek için muhtemelen uzun bir süre sıkı para politikası duruşunun gerekli olacağını söyleyen Morales, "Mart 2024'teki yerel seçimler, hükümetin mevcut sıkılaştırma döngüsünü sürdürme ve politika değişikliğini baltalayan seçim teşvik önlemlerinden kaçınma konusundaki kararlılığını ve siyasi alanını test edebilir." değerlendirmesinde bulundu.