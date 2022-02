Fiyatı düşürmeyene ağır yaptırım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV 'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesine ilişkin düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Gıdada KDV indirimi süt, yoğurt, peynir, kırmızı et, beyaz et, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Bugün itibarıyla listede yer alan ürünlerde ciddi indirimler beklenirken, enflasyonla mücadele timleri de sahaya iniyor. Vergi müfettişleri, denetmenlerinin yer aldığı timler, KDV indirimlerinin fiyatlara yansımasını yerinden denetleyecek. Sadece raflara değil, geçmişe yönelik alım, satım fiyatları da karşılaştırılacak. Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri " tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. KDV indirimleri, pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Listede, "Yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, kon serveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker gofret , pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı , badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları" da yer alıyor. Özel Tüketim Vergisi 'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler ise kapsamda bulunmuyor. Bakanlıktan yapılan değerlendirmede, KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da çok önemli bir adım atıldığı ifade edildi. Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.Bakanlıktan edinilen bilgiye göre enflasyonla mücadele timleri vergi denetmenleri ve müfettişlerinden oluşuyor. Enflasyon timi fiyatlardaki değişiklikleri yerinde denetleyecek. Hangi marketlerin uygulayıp uygulamadığı kontrol edilecek. Timler sadece raflara değil geçmişe yönelik alım, satım fiyatlarını da karşılaştıracak.TİCARET Bakanlığı da KDV indirimlerinin fiyatlara yansıması için denetimleri sıkılaştırma kararı aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün itibarıyla gıdada KDV indirimiyle ilgili denetimlerini yoğunlaştıracaklarını belirtti. Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Bugün itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.TÜRKiYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, KDV indirimi ile birlikte temel gıdada fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi. İşletmelere KDV indirimini fiyatlara yansıtması çağrısı yapa Palandöken, "İndirimler hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak. KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir" dedi.