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Giriş Tarihi: 3.5.2024 10:46 Son Güncelleme: 3.5.2024 10:47

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 34,24 ile "kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı"nda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.

AA
Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 17,69 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 13,57 ile kümes hayvanları eti izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,12 ile taze meyveler, yüzde 10,53 ile sigaralar ve yüzde 9,28 ile kuzu eti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,48 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 1,17 ile margarin, yüzde 0,43 ile makarna çeşitleri takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 34,24
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 17,69
Kümes hayvanları eti 13,57
Taze meyveler 13,12
Sigaralar 10,53
Kuzu eti 9,28
Yatak odası mobilyaları 7,38
Çocuk giyim 6,48
Patates ve bazı yumru bitkiler 6,3
Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri 6,05

Nisanda fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri 1,06
Peynir 0,71
Katı yakıtlar 0,58
Temel hastane hizmetleri 0,37
Tereyağı 0,15
Uzman doktor ücreti 0,14
Makarna çeşitleri -0,43
Margarin -1,17
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler -6,48
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) -8,28

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Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
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