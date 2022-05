Fiyatlarda olağandışı artışa müsaade etmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında dün birçok sektörün temsilcileriyle bir araya geldi. Gıdadan beyaz eşyaya, yapı malzemelerinden mobilyaya ve son dönemde yüksek fiyat politikaları ile sık sık gündeme gelen marketler dahil olmak üzere bir çok sektörle görüşen Bakan Nebati, enflasyonla mücadele konusunda tüm kesimlerin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret etti. Nureddin Nebati, yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin olarak sosyal medya hesabından, temel politika önceliği olarak belirledikleri enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. Nebati, gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileriyle yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Bakan Nebati, pazartesi günü de konut sektörü temsilcileri ile görüşecek.BAKAN Nebati, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile görüşmelerine öğleden sonra gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş insanları ile sürdürdü. Nebati, görüşmelere ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık" dedi.Görüşmeler öncesinde, bakanlık kapsamlı sektörel çalışmalara imza attı. Kur artışının sektörlere etkisinden, yükselen enerji fiyatlarının maliyetlere yansımasına kadar sektörlerin ciro ve kârlılık gelişmeleri dikkate alınarak hazırlanan değerleme raporu bakana sunuldu. Borsa İstanbul'daki şirketlerin ilk çeyrekte kırdığı karlılık rekoruda dikkate alınarak, enflasyonla mücadelede herkesin elini taşın altına sokması gerektiğinin altı çizildi.