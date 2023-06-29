Ford ABD ve Kanada’da 1.000 kişiyi işten çıkaracak

Ford Motor, ABD ve Kanada'daki çalışanlarının bir kısmının işine son vereceğini açıkladı. Şirketin en az bin kişiyi işten çıkaracağını belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada da, "Büyüme ve değer yaratmaya yönelik Ford+ planının gerçekleştirilmesinin kaliteyi artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, önceliklere yatırım yapmayı ve ihtiyaç duyulan yeteneklere uyacak şekilde personel ayarlamayı içerdiği" savunuldu. Bu kapsamda yapılacak işten çıkarmaların, mühendislik birimlerindeki ekip üyelerini etkilediği ifade edildi.