Formula 1 pisti ihalesine tek teklif

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul'daki Formula 1 pisti için teklif veren tek şirket Can Holding oldu. Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının sahibi Can Holding'in 2026'da Formula 1'i Türkiye'ye getirmesi, 30 gün içinde de Formula 1 yönetimi ile mutabakata varması gerekiyor. İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Formula 1 pisti İstanbul Park'ın geleceği, Intercity ile olan anlaşmanın sona ermesinin ardından büyük merak konusuydu. Can Holding'in, 117 milyon dolar bedelli 30 yıllık anlaşma kapsamında 2026'da yarışları Türkiye'ye getirmesi gerekiyor. Anlaşmayla birlikte İstanbul Park'ın kontrolü 30 yıllığına Can Holding'e geçecek. Önceki aylarda paylaşılan ihale şartlarında Formula 1 garantisi gerekeceği belirtilmişti.Şartnamedeki bu konuyla ilgili açıklama şu şekildeydi: "Yüklenici, Formula 1 yarışlarının taşınmazda yapılacağını garanti edecektir. Yüklenici, Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibarıyla taşınmazda mevcut Formula 1 pistinde başlayacağını taahhüt edecek 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin yüzde 25'i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi."