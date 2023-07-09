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Giriş Tarihi: 10.7.2023

Fransa'dan sonra ikinci ülke Türkiye

Fransa’dan sonra ikinci ülke Türkiye
Türkiye otomotiv pazarında SUV rekabeti artıyor. B sınıfından D sınıfına kadar 4 modelle SUV müşterilerine hitap eden Peugeot, haziranda 4 bin 759 SUV satışıyla, yılın ilk yarısında toplam 24 bin 277 adete ulaştı. Markanın SUV pazar payı yüzde 12.3 oldu. YÜZDE 170 BÜYÜDÜ
Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Bu çok önemli bir başarı. Satışlarımız ilk 6 aylık dönemde 40 bin 892 adede ulaştı. Bu sene ilk 6 ayda yüzde 55 büyüyen pazarda, Peugeot olarak yüzde 170 büyüdük" dedi. Türkiye pazarında en fazla tercih edilen modellerin 3008 ve 2008 olduğunu ifade eden Reyhanoğlu, "SUV modellerimizle pazarın en beğenilen markasıyız. Türkiye'de satılan her 8 SUV araçtan biri Peugeot oldu. Sadece haziranda, Fransa'dan sonra tüm dünyada en çok 408 satılan ikinci ülke, Türkiye oldu. Yılın ikinci yarısında yenilenen 508 ve 2008 modellerimizi pazara sunmayı planlıyoruz. Bunlar bize ekstra güç katacak" diye konuştu.
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Fransa'dan sonra ikinci ülke Türkiye
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