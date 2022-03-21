Fuara üç boyutlu stantlar

TÜRKİYE'NİN 150'den fazla sektör profesyoneli ile temsil edildiği MIPIM Uluslararası Gayrimenkul Fuarı
'na katılan Aremas Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan
, fuarın son yıllardaki en sakin MIPIM olduğunu ve Rusya
ile Ukrayna
'nın katılmamasının az da olsa bu sakinliğe etki ettiğini söyledi. Geçen yıllardan farklı olarak, firmaların stantlara bakış açısında da fazlaca değişiklik olduğunu kaydeden Arslan, "Eskiden sık gördüğümüz maketler sayıca azalmış, yerine üç boyutlu görselleştirme teknikleri veya çok büyük videoların daha yoğun olduğu standlar gelmiş" diye konuştu. Arslan, şunları söyledi: "Pandemi nedeniyle iki senedir yapılamayan uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM ile alakalı altını çizebileceğimiz ilk nokta, Türkiye'nin yoğun katılımı. Zira, talebin en yüksek olduğu yıllarda dahi 100 civarında katılımcıyla temsil edildiğimiz göz önüne alındığında, bu yıl yaklaşık 150 kişilik bir Türk grubunun olduğu görüldü. Buradan da MIPIM'i ve Cannes'i özlediğimiz sonucunu çıkarabiliriz. Hedefimiz; Türkiye'de iş yapmak isteyen yatırımcılarla ilişkilerimizi güçlendirmek ve başta satış/pazarlama ve proje geliştirme olmak üzere gayrimenkulün pek çok alanında 360 derece hizmet sağlamak. Umuyorum ki MIPIM hem Aremas hem de ülkemiz için yeni işlerin ve işbirliklerinin başlangıç noktası olacaktır."