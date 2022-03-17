GAP’ta güneş santrali hamlesi: Çiftçiye GES hibesi!

Çiftçilere verilecek yeni destekler konusunda yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Desteklerin içerik ve kapsamını ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati pazar günü yapacağı Şanlıurfa ziyaretinde bir araya geleceği sekter paydaşlarına açıklayacak.





SULAMA ALANLARI GENİŞLEYECEK



Edinilen bilgilere göre, çiftçilere verilecek müjdede en büyük payı GAP kapsıyor. Desteklerle GAP'ın verimi artırılacak. Türkiye ekonomisinin kalkınması için büyük önem taşıyan GAP'a yeni soluk getirilecek. Sulanabilecek alanlar genişleyecek, sulanmayan yeni alanlar sulamaya açılacak. Böylelikle tarımsal alanlar artarak ekonomiye can verecek.



46 YENİ BARAJ



GAP dışında da tarım yatırımları hızlanacak. Tarımda alınan verimin artırılması için sulanabilir tarım alanları artırılması kapsamında tarımsal sulamayı artırmak için bu yıl 46 baraj, 18 gölet ve bent ile 53 sulama tesisi hizmete açılacak. Sulama sistemleri modernize edilecek.



UZUN VADELİ KREDİ



Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesine de destek olunacak. Tarımsal arazilerde güneş enerji sistemi kurulması için devlet destek verecek. GES için devlet yüzde 40 hibe verecek. Kalan miktar için ise uzun vadede ve düşük faizli krediler sağlanacak.

Çiftçilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için kredi üst limitleri yükseltilecek.