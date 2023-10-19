Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gayrimenkul sektöründe itibarıyla istihdam rekoru kırıldı
Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:28

Gayrimenkul sektöründe itibarıyla istihdam rekoru kırıldı

Türkiye'de ağustos ayında "gayrimenkul faaliyetleri" sektöründe ücretli çalışan sayısı 122 bin 224'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, "Yıllık 3 milyonu aşkın emlak satışı yapılan ülkemizde gayrimenkul piyasaları her zaman dinamik kalmaya ve büyümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

AA
Gayrimenkul sektöründe itibarıyla istihdam rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı, ağustosta 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi.

Söz konusu istihdamın alt dağılıma bakıldığında, "gayrimenkul faaliyetleri" sektöründe çalışan sayısındaki artış dikkati çekti. Sektördeki ücretli çalışan sayısının son 5 ayda düzenli arttığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği şubat ayında sektördeki çalışan ücretli çalışan sayısı, 115 bin 50 ile bu yılın en düşük seviyesinde kaldı. Depremin ardından geçen iki ayda dalgalı bir seyir izleyen sektör istihdamı, nisandan sonra yükseliş trendine girdi.

Sektör istihdamı nisanda 115 bin 548 iken mayısta 118 bin 663'e, haziranda 119 bin 540'a, temmuzda 121 bin 724'e ve ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 122 bin 224'e ulaştı.

11 ili etkileyen depremler sonrasında sektörün istihdamı 7 bin 174 kişi artmış oldu.

YABANCI ORTAKLI EMLAK İŞLETMELERİ ARTTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, istihdamdaki artışta yabancı emlak işletmelerinin de etkili olduğunu söyledi. Akdoğan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde en çok kurulan yabancı ortak sermayeli şirketler listesinde gayrimenkul acenteleri, 1976 ile 5'inci sırada yer aldı." dedi.

Son dönemde gayrimenkul işinin emekli işinden ayrılıp, birçok üniversite mezunu tarafından da tercih edilen bir mesleğe dönüşmesinin sektörün istihdamına olumlu katkı yaptığını vurgulayan Akdoğan, arsa geliştirme, yatırım danışmanlığı, mülk yönetimi, proje pazarlama gibi birçok farklı alanda gençlerin çalıştığını bildirdi.

Akdoğan, sektörde özellikle markalaşma sürecinin artacağını, emlak işletmelerinin bakış açılarının değişmeye devam edeceğini belirterek, "Yıllık 3 milyonu aşkın emlak satışı yapılan ülkemizde gayrimenkul piyasaları her zaman dinamik kalmaya ve büyümeye devam edecektir." diye konuştu.

Sektördeki kayıt dışılığa çare bulunması talep eden Akdoğan, haksız rekabetin önlenmesi için disiplin ve denetim mekanizmalarının da etkin çalışması gerektiğini dile getirdi.

Ocak-Ağustos 2021-2023 dönemlerinde gayrimenkul faaliyetlerindeki ücretli çalışan sayıları şöyle:

Ay/Yıl 2021 2022 2023
Ocak 92.349 99.889 115.615
Şubat 93.309 100.894 115.050
Mart 95.987 102.970 117.224
Nisan 100.082 105.259 115.548
Mayıs 99.622 108.218 118.663
Haziran 100.915 111.237 119.540
Temmuz 100.184 111.197 121.724
Ağustos 99.046 113.561 122.224

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gayrimenkul sektöründe itibarıyla istihdam rekoru kırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA