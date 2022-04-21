Gayrimenkul sektörüne hizmet ihracatı desteği

Gayrimenkul sektörü de hizmet ihracatı kapsamına alındı. Türkiye'deki gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılar da devlet desteği alacak. Konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarda her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye'de yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar destekten yararlanabilecek. Ticaret Bakanlığı'nca yıllık 3.6 milyon liraya kadar kira, 1.8 milyon liraya kadar reklam desteği verilecek. Hizmet İhracatı Destek Program Paketi kapsamında devlet desteğinden yararlanacak sektörlerin sayısı artırıldı, yeni destek unsurları tanımlandı. Konaklama, ulaşım giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Sağlık turizmi, film, eğitim sektörlerine ek olarak "kültürel hizmetler, yaratıcı endüstriler, spor turizmi, fuarcılık, gayrimenkul, lojistik, yönetim danışmanlığı, yeşil hizmetler ve diğer hizmet sektörleri" destek kapsamına dahil edildi. İlk defa destek kapsamına alınan gayrimenkul, fuarcılık, yeşil hizmetler, spor turizmi ve diğer hizmetler sektörlerine önceki dönemde uygulama tecrübesi olan destek unsurlarına ek olarak ilk defa yürürlüğe alınan, sektörlere özgü şekilde tasarlanan desteklerden yararlanmaları sağlanacak. Yeşil hizmetler alanında, tescil, pazara giriş belgeleri, veri tabanı üyeliği, birim, istihdam, reklam ve pazarlama, yurt dışı etkinliklere katılım, milli katılım, sanal fuar organizasyonu gibi konular desteklenecek. Yurtdışı tescili, korunması, pazara giriş belgesi, vergi tabanlarına üyelik giderleri kapsamında yüzde 60 ve yıllık 600 bin liraya kadar destek sağlanacak.Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerde Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yüzde 70 ve yıllık en fazla 1 milyon 200 bin lira destek verilecek. Milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderlerine etkinlik başına en fazla 1 milyon 440 bin lira destek verilecek.