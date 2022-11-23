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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Gayrimenkulde yeni trend lojistik depolar

Gayrimenkulde yeni trend lojistik depolar
Pandemi sonrası gerek küresel ticaret gerekse e-ticaret'te yaşanan hızlı artışlar tedarik zincirinin depolama tarafını daha da önemli hale getirdi. Başta depo yatırımları olmak üzere lojistiğe yönelik yatırımların riskinin düşük ve getirisinin yüksek olduğunu belirten Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, "Polonya Avrupa'nın lojistik üssü oldu. Bu alanda ciddi potansiyel var. Bunu en iyi şekilde değerlendirebilirsek önemli bir noktaya gelebiliriz. Bugün Türkiye'ye Japonya başta olmak üzere Uzakdoğulu firmalar lojistik yatırımı yapmaya çalışıyor. Biz de hem Türkiye'de hem de yurtdışında bu tarz yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
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Gayrimenkulde yeni trend lojistik depolar
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