Gayrimenkulün Şampiyonlar Ligi’ne Türk çıkarması

Fransa
'nın Cannes
şehrinde 31. kez düzenlenecek dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM, iki yıl aradan sonra kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Dünya gayrimenkul sektörünün dev oyuncularının bir araya geldiği fuar, 'Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek' temasıyla 100 farklı ülkeden 600 şehir ve yerel yönetiminden binlerce yatırımcıyı ağırlayacak. MIPIM'de bu yıl, GYODER önderliğinde kurulan İstanbul Çadırı ve çadır içinde yer alan Türkiye
'nin önde gelen gayrimenkul projeleri tanıtılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
'nin katılımı ile gerçekleşecek fuar, binlerce yatırımcıyı ağırlayacak. 3 bin 800 firmanın stant kuracağı MIPIM'e ayrıca 25 bin sektör profesyoneli, 6 binden fazla yatırımcı ve 4 binden fazla CEO katılacak.
26 BİN ZİYARETÇİ
Türkiye temsilciliğini Alkaş'ın yaptığı MIPIM'de yabancı katılımcılara Türkiye'deki yatırım potansiyeli ve fırsatları anlatılıyor. MIPIM 2019'da 90 olan katılımcı ülke sayısı 100'e çıkarken, fuarın düzenlendiği alan 20 bin metrekareden 21 bin 500 metrekareye yükseldi. Ziyaretçi sayısının 26 bini aşması bekleniyor. Son dönemlerde gayrimenkuldeki değerlenmeyle birlikte dünya yatırımcılarının Türk emlak piyasasını takibe aldığını belirten MIPIM Temsilcisi Avi Alkaş, "Dünya yatırımcılarının gözünü Türkiye'ye çevirdiğini, global anlamda ülkemizin bir cazibe merkezi haline geldiğini gözlemliyoruz" dedi. Fuar sayesinde Türkiye'nin tanıtımı için eşsiz bir sinerji yaratılacağını aktaran Alkaş, "MIPIM bir prestij fuarı. Orada yerinizi aldığınız zaman hem uluslararası finans çevrelerinde hem de uluslararası projelerin arasında görücüye çıkıyorsunuz" diye konuştu. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer
ise, "İstanbul'a değer katacak dev projelerle çadırda yer alacağız. Aynı zamanda teknolojiyle birleşen bir çadırda yabancı yatırımcının ilgisini çekmeyi hedefliyoruz" dedi.
KİMLER KATILIYOR?
MIPIM'de Istanbul pavilyonunda ayrıca T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yanı sıra fuara katılan diğer Türk firmaları şunlar:
Emlak Konut GYO
DAP Yapı Galataport
Halk GYO İstanbul Finans Merkezi
IGA – İstanbul Havalimanı
Kalyon Grup
Kuzey Marmara Otoyolu
Kuzu Grup
Servotel
Tahincioğlu Gayrimenkul
Tersane İstanbul
TUM İÇTUR Kiralama Yönetim ve İşletme Hizmetleri
YTÜ Teknopark