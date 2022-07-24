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Giriş Tarihi: 25.7.2022

Gaz depolamada kapasite 4.6 milyar metreküpe çıkıyor

Gaz depolamada kapasite 4.6 milyar metreküpe çıkıyor
BORU Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi BOTAŞ Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin yaklaşık 5 yıl önce başlayan genişletme çalışmalarının sonucunda 3.2 milyar metreküpe ulaştığı ifade edildi. Tesisin kapasitesinin 4.6 milyar metreküpe çıkarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

AKIŞ TESTLERİ BAŞARILI
Kapasite artırma çalışmaları kapsamında Silivri açıklarında iki deniz platformunda açılan 18 doğal gaz depolama kuyusundan 9'unda akış testleri başarıyla gerçekleştirildi, diğer 9 kuyuda da sondaj ve üretim tesislerinin kurulum çalışmaları sürüyor. Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra yapılması zorunlu olan kuyu testlerinin her kuyuda bir defaya mahsus olmak üzere 2-4 gün sürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kuyu testleri sırasında kullanılan doğal gaz, evsel tüketimde, elektrik üretim santrallerinde ve sanayi tesislerinde kullanılan doğal gaz olup, çevresel etkileri bakımından en temiz enerji kaynaklarından biridir ve zehirleyici bir etkisi bulunmamaktadır. Çalışma esnasında duyulan ses, test süresince basınçlı doğal gazın yüzeye çıkması sırasında oluşmaktadır."

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Gaz depolamada kapasite 4.6 milyar metreküpe çıkıyor
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