Gaziantep’te 5 bin yeni konut yapılacak

Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gazi Konut AŞ tarafından yapımı devam eden Kuzeyşehir 1. Etap konut inşaatı alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından kentteki yeni toplu konut çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Davut Gül, "Kuzeyşehir'de 5 bin konut tamamlandı. Bin konutun inşaatı ise devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim sosyal konut projesi kapsamında 4 bin konut için de kura çekildi. Bölgede 5 bin konut daha planlanıyor. Yöresel mimariye uygun yapılan Kuzeyşehir, her geçen gün daha da güzelleşiyor" dedi.