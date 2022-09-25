Gaziantep’te tarıma 75 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'GAP küçük ölçekli sulama işleri programı Gaziantep projeleri' imza törenine katıldı. Bakan Varank, 75 milyon liraya mal olacak olan sulama projesi ile 103 bin dekar alanın yeniden sulanmaya başlayacağını söyledi.İmza töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Mustafa Varank, protokolü imzalanan proje ile Gaziantep'te tarımsal ürün kalitesi ve veriminin artacağını dile getirdi. Varank, "Bu projenin 60 milyon lirasını GAP İdaresi olarak biz karşılayacağız ve 103 bin dekarlık arazi doğru bir şekilde sulanmaya başlayacak. Çiftçilerimizin ürünlerinde katma değeri artıracağız" diye konuştu.Törenin ardından Nizip ilçesine de giden Bakan Varank, 5 megavatlık Hancağız Güneş Enerji Santrali'nin açlış törenine katıldı. Varank, "Çok verimli olan bu topraklarda yeterli sonucu alamıyoruz. Verimi arıtmak için çiftçimizin sulama sorununu çözmemiz gerekiyordu. Bu kapsamda güneş santrali projesini hayata geçirdik. Bakanlık olarak buraya 30 milyon lira katkı sağladık. Bu santralle sulama ve elektrik maliyetlerinin tamamını karşılayacağız. 35 bin dekarlık arazide elektrik faturası bu bölgeye gelmeyecek" dedi.20 yılda Türkiye'de büyük bir devrim yaptıklarını belirten Bakan Varank, "Türkiye ekonomisini 3.5 kat büyüttük, milli geliri artırdık. İnşallah dünyadaki türbülansı da atlatacağız, sıkıntıların yaşandığı dünyada Türkiye gemisini yine biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde rotada tutacağız" dedi. Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Asya ve New York'taki temaslarında liderlerle bir araya geldiğini hatırlatarak, Avrupalıların gündeminde enerji krizi olduğunu ve Türkiye ile ortak çalışma yapmak istediklerini ilettiklerini söyledi.