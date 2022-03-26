Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gaziantep’ten Bağdat’a uçuşlar başlıyor
Giriş Tarihi: 26.3.2022 17:17

Gaziantep’ten Bağdat’a uçuşlar başlıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Gaziantep’ten Bağdat’a uçuşlar başlıyor

Türk Hava Yolları’nın alt markası  AnadoluJet  Gaziantep’ten Irak’ın başkenti Bağdat’a uçuşlara başlıyor.

Gaziantep-Bağdat arasında 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar haftanın 2 günü gerçekleştirilecek. Seferler, Gaziantep Havalimanı'ndan çarşamba günleri saat 23.45'te, cuma günleri ise 00.40'ta düzenlenecek. Bağdat Havalimanı'ndan da perşembe günleri yerel saatle 02.30'da, cuma günleri ise 03.20'de yapılacak.

Açılışa özel olarak tek yön 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek olan AnadoluJet yolcuları 31 Mart 2022 tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’ten Bağdat’a uçuşlar başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA