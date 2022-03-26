Gaziantep’ten Bağdat’a uçuşlar başlıyor

Gaziantep-Bağdat arasında 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar haftanın 2 günü gerçekleştirilecek. Seferler, Gaziantep Havalimanı'ndan çarşamba günleri saat 23.45'te, cuma günleri ise 00.40'ta düzenlenecek. Bağdat Havalimanı'ndan da perşembe günleri yerel saatle 02.30'da, cuma günleri ise 03.20'de yapılacak.

Açılışa özel olarak tek yön 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek olan AnadoluJet yolcuları 31 Mart 2022 tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.