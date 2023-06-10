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Giriş Tarihi: 10.6.2023 10:16 Son Güncelleme: 10.6.2023 10:59

Gazprom ilk adımı attı! Dağıtım merkezi için işlemler başladı

Gazprom'un Türkiye'ye, Rus doğalgazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini ilettiği belirtildi.

Gazprom ilk adımı attı! Dağıtım merkezi için işlemler başladı

Gazprom'un yıllık raporunda, "Gazprom, Ekim 2022'den beri Türk ortakları ile Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturulması üstünde çalışmaktadır. Rusya tarafı, gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin kendi konseptini, merkezin parametreleri ile işleyiş prensiplerini Türk tarafına iletmiştir" ifadeleri yer alıyor.

TEKLİF GEÇEN SENE PUTİN'DEN GELMİŞTİ

Rus doğalgazını Almanya ve onun üstünden diğer AB ülkelerine taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını çalışmaz hale getiren sabotajın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene, Rus gazının Avrupa ülkelerine dağıtımı için Türkiye'de bir merkez kurulmasını teklif etmişti.

PUTİN: FİYATLAMALARI DA BU MERKEZDEN YAPABİLİRİZ

Putin daha sonra Rus doğalgazının fiyatlandırmasının da söz konusu merkezde yapılabileceğini kaydetti.

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Gazprom ilk adımı attı! Dağıtım merkezi için işlemler başladı
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