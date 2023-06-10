Gazprom ilk adımı attı! Dağıtım merkezi için işlemler başladı

Gazprom'un yıllık raporunda, "Gazprom, Ekim 2022'den beri Türk ortakları ile Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturulması üstünde çalışmaktadır. Rusya tarafı, gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin kendi konseptini, merkezin parametreleri ile işleyiş prensiplerini Türk tarafına iletmiştir" ifadeleri yer alıyor.