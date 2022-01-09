‘Gel, beraber inşa edelim’ davetine 200 başvuru geldi

Pandemi ve artan maliyetlerle son dönemde konut üretimindeki yavaşlama sektörde arz-talep dengesini bozdu. Piyasada yaşanan bu olumsuzluğu aşmak ve konut üretimini hızlandırmak amacıyla önce 15 bin konutu devreye alacağını açıklayarak piyasada öncü rol oynayan Emlak Konut
GYO, geçtiğimiz günlerde de küçük ve orta ölçekli geliştiricilere üretim fırsatı sağlayarak destek olacaklarını belirtmişti.
ÜRETEN TÜRKIYE'YE DESTEK
Konut arzına katkı sağlayarak artan ev ve kira fiyatlarını baskı altına alacak bu girişim sektör tarafından da oldukça olumlu karşılık gördü. Emlak Konut GYO
'nun güçlü ve büyüyen Türkiye'nin üretimine ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2022 yılı içerisinde özel geliştiricilerle birlikte projelerini hayata geçireceklerini açıklaması orta ve küçük ölçekli girişimciyi harekete geçirdi. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli
'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Gel, beraber inşa edelim' çağrısına sektörden yoğun talep geldi.
SAHADA İNCELEME BAŞLADI
Hakan Gedikli'nin "69 yıllık tecrübemizi proje üretmek isteyen geliştiricilerle paylaşmaya hazırız. Elinde dönüşüm yapmak veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize veya yine bu sektörde faaliyet gösteren iştirakimiz Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (
EPP) şirketimize başvuru yapabilir" açıklamasının ardından 200'e yakın girişimcinin başvuruda bulunduğu belirtildi. Başvuruların hem Emlak Konut ve EPP Web sitesi, hem de çağrı merkezi üzerinden yapılabildiğini ifade eden Gedikli, orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirmek, üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla oluşturulacak bu girişimden ve gelen başvurulardan memnuniyet duyduğunu belirtti. Gedikli, üretime teşvik noktasında başlattıkları bu proje ile beraber çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Üreten Türkiye için orta ve küçük ölçekli girişimci ile geliştireceğimiz bu projede 200'ü aşkın başvuru sonrası ekiplerimiz sahada inceleme yapmaya başladı" dedi.
VATANDAŞ KAZANACAK
GEDİKLİ, sistemi şöyle anlattı: "Kendi projelerimizi yönettiğimiz anlayışla, bizim kontrolümüzde ama birlikte yeni konutlar üreteceğiz. Elinde dönüşüm veya yeni konut projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize veya iştirakimiz EPP'ye başvurabilirler."
GAYRİMENKULDE ARAP BAHARI GELİYOR
TÜRK ve Arap Ülkeleri İşbirliği
Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo, 16. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi'nde, 22 Arap ülkesi ve 7 Türk Cumhuriyeti'nden binlerce yatırımcıyı Türkiye'deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturacak. Zirve 26-27 Ocak tarihlerinde Pullman İstanbul Airport & Convention Center'da gerçekleşecek. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Arap ülkelerinin Türkiye'ye ilgi duyduğunu ve fuarın ciddi anlamda yatırım gücü sağlayacağını kaydetti. Attar, TÜRAP olarak 15 yıldır Türkiye ve Arap ülkeleri arasında yatırım ortaklığı ve işbirliği konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını kaydederken, 16. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi'ne ciddi bir şekilde hazırlandıklarını vurguladı. Attar, "15 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımıza Arap büyükelçileri ve Arap Bakanlar katılım sağladı. Bütün ticaret odaları ilgi gösteriyor. Hepsi ile ciddi bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl da Arap ülkelerinden ciddi bir talep var. Arap yatırımcılar gelmek için her türlü çalışmaya ortak oluyorlar" dedi.