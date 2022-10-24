Gelecek Fakültesi mezunlarını verdi

AXA Sigorta, acentelerinin profesyonelliğine katkı sağlamak ve yeni nesil acenteleri geleceğe hazırlamak amacıyla ilk kez 2019'da başlattığı Gelecek Fakültesi çatısı altında yer alan ''Gelecek Sensin'' ve ''Yükselen Yıldızlar'' programları yeni mezunlarını verdi. Axa Sigorta Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 2019-2020 ve 2021-2022 dönemlerindeki programları başarıyla tamamlayan 80 mezuna sertifikaları Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken ve Satış Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan tarafından takdim edildi. "Gelecek Fakültesi'" projesinin lideri Axa Sigorta Satış Kanalları Gelişim Koordinatörü Sevil Düral, acente kanalının gelişimini desteklemeye yönelik "Gelecek Sensin" ve "Yükselen Yıldızlar" programları Axa Sigorta'nın gelenekselleştirme hedefi ile devam edeceğini ifade etti. Her iki programın da bir sonraki döneminin 2022 yılının Ekim ayında hayata geçirilmesi planlanıyor. İkinci kuşak Axa Sigorta acentelerinin yanı sıra başarılı ve potansiyeli yüksek acenteler de eğitim programına dahil ediliyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, şunları söyledi: "Axa Sigorta Gelecek Fakültesi 2019 yılından beri mezunlarını veriyor ve sektörün gelişimine katkı sağlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle, acentelerimizin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurguladığımız ve bir yüksek lisans formatında; vaka örneklerinin odağa alındığı, sınıf içi etkileşim ve pratiklerle etkin bir öğrenme hedefleyen eğitim programımızla hem markamızı hem de sektörümüzü geleceğe taşıyoruz." Mezuniyet töreninde konuşan Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken ise "Sigortacılık deneyim gerektiren itibarlı bir meslektir. Mesleklerini en iyi şekilde icra ederken kendilerini geliştirmek için her fırsatı değerlendiren, veri temelli sigortacılığa inanarak, değişimi akıllı ve güncel şekilde yöneterek hem müşterilerimize hem de sektörümüze değer katan acentelerimizi yürekten kutluyorum" dedi.