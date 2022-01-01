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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Genç girişimcinin prim desteği 2 milyarı aştı

Genç girişimcinin prim desteği 2 milyarı aştı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Genç Girişimci Teşviki" ile bugüne kadar kendi işini kuran 275 binden fazla gence 2 milyar 169 milyon lira sigorta prim desteği verdi. Kurumun, 1 Haziran 2018'de vermeye başladığı 'Genç Girişimci Teşviki'nden bugüne kadar 275 bin 598 kişi, 2021'de ise 180 bin 817 kişi faydalandı. SGK, 19 ayrı prim teşviki, destek ve indirim uygulamasıyla 2021'in 9 ayında özel sektördeki 1 milyon 819 binden fazla iş yerine 48.4 milyar lira destek sağladı. SGK'nin, primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunan ve halihazırda uygulaması devam eden 19 ayrı prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor.

VİDEO PAYLAŞIMI YAPTI
Sosyal medya hesapından bir video paylaşan SGK, şu bilgilere yer verdi: "12 milyondan fazla emeklimize 24.7 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. Yapılandırmayla prim ödeme kolaylığı getirdik 71.4 milyar lira alacağı yapılandırarak 6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik."

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Genç girişimcinin prim desteği 2 milyarı aştı
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