Genç istihdamı ön plana alındı

Zirvenin 'Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Kadın Politikaları' paneli ise Merve Tepe moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, sosyal belediyeciliğe işaret ederek, "Bizim sloganımız kimse Yunusemre'de aç ya da açıkta kaldım demeyecek. Nerede ihtiyaç varsa ulaşacağız" dedi. Son birkaç yılda millet kıraathaneleri açtıklarını anlatan Çerçi, şöyle devam etti: "İlçe halk kütüphanesiyle birlikte, bugüne kadar 50 binin üzerinde çocuğumuz bu merkezlerden yararlandı. Bilim Yunus Emre projemiz var. 8 adet atölyemiz var. Teknofest'e de öğrencilerimizi hazırladığımız bu merkezden bugüne kadar 62 bin öğrencimiz istifade etti." Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de elinden geldiğince gençleri ön planda tuttuğunu, ayrıca kadın istihdamına büyük önem verdiğini söyledi. Gençleri mümkün olduğunca destekleyerek onlarla karar almaya çalıştıklarını belirten Özdemir, "Genç olmanın ve gençlerle iletişim halinde olmanın çok büyük avantajı var. Yüzde 60 oranında gençler siyaseten bizimle beraberler. Hedefimiz gençlerimizin yüzde yüz desteğini alabilmek" diye konuştu.Özdemir, kadınlara yönelik çalışmalarına ilişkin de şunları anlattı: "Kadınları da siyasete ve yönetime mutlaka dahil etmemiz lazım. Niğde'de modern halk ekmek fabrikası kurduk. Burada tamamen eşi tarafından terk edilmiş ve sadece sosyal yardımlarla geçinen kadınlar çalışsın istedik. Ekmek fabrikaları gece çalıştığı için bunu yapamazsınız dediler ve çözüm bulduk. Oraya çok güzel bir kreş yaptık. Kadın Emek Pazarı diye bir iş yeri açtık. Dijital ortama da taşıyacağız. Kadınlarımız evde ürettikleri ürünleri getirip bu mağazada satabiliyorlar. Gençlere fırsat vermemiz lazım."Gazıosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Biz şehri dönüştürmeliyiz, ama bu şehri yaşanabilir şehir haline getirecek iki faktör vardır. Biri gençler, biri de kadınlar. Her yıl ortalama 5 bin gencimize eğitim desteği veriyoruz. 4187 kadına istihdam alanı oluşturduk" ifadelerini kullandı.