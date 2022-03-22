Gençlere özel ‘lounge’

İSTANBUL Havalimanı
'nda, gençler için tasarlanan "Youth Lounge" açıldı. Dış Hatlar Gidiş Terminali
'nde hizmete açılan lounge'da, 5 euroluk ücret karşılığında gençlere, 4 saatlik Wi-Fi hizmeti, playstation, müzik sistemi, dev ekran projeksiyon, langırt, D&R sponsorluğunda ücretsiz kutu oyunları, güncel çizgi romanlar, zaman zaman canlı performans ve etkinlikler de dahil olmak üzere pek çok imkân sunuluyor. GÜNDE 150 YOLCU
İGA
Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul
, Z jenerasyonunu önemsediklerini ve onlara göre mekan tasarladıklarını belirterek, "Günde ortalama 100-150 misafirimizi ağırlamayı bekliyoruz. 15 ile 30 yaş arası gençler buradan yararlanabilecek" dedi.