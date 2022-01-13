Gençlere siber güvenlik ödülleri

Türkiye
Açık Kaynak Platformu çatısı altında Türk Telekom
ile birlikte organize edilen genç yeteneklerin siber güvenlik alanındaki yenilikçi fikirleriyle yarıştığı 'Siber Güvenlik Fikir Maratonu' tamamlandı. Üniversite öğrencilerinin ve yeni mezun gençlerin iş geliştirme, tasarım ve proje yeteneklerini kullanarak fikirlerini tek tek ya da takımlar hâlinde yarıştırdığı 'Siber Güvenlik Fikir Maratonu' çevrim içi olarak düzenlendi. Ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural
, Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu katıldı.
100 BİN TL ÖDÜL
Fikir maratonuna katılan 11 ekibin fikirleri jüri tarafından değerlendirildi. 'Bioauth: Browser Fingerprinting ve Makine öğrenmesiyle Davranışsal Biyometrik Kimlik Doğrulama' fikriyle birinci olan Unicorn
takımı 50 bin TL, 'DrawPass: Kullanıcıya Özgü Yazma ve Resmetme ile Biyometrik Kimlik Doğrulama' ile ikinci olan Eternal takımı
30 bin TL ve 'Blocco360
: Yeni Nesil Blokzinciri ile Kimlik Doğrulama' ile üçüncü olan Blocco360 takımı ise 20 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün bir araya gelmemize vesile olan siber güvenlik temalı yarışmalar, beşeri sermayemiz ve insan kaynağımızın gelişimi açısından çok değerli yarışmalar. Her birimizin ve kullandığımız bütün nesnelerin, günden güne daha bağlantılı hale geldiği ve dolayısıyla siber güvenlik risklerinin çokça arttığı bir dönemdeyiz. Kamu altyapılarının, özel sektörün ve bireysel yaşamımızın siber risklere karşı korunması için yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi çok önemli. Bu yarışmalar çözüm üretmek isteyen genç nesillerin fikirlerine fırsat veriyor. Yarışmaya katılan gençlerimiz, son derece yenilikçi çözümler üretmişler, kendilerini yürekten tebrik ediyorum" dedi.