Gençlerin lüks oto sevdası

PREMIUM otomobil pazarının yeni markası DS, gençlerle büyüyor. Türkiye'de Koluman Holding
iştiraki Koluman Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen markanın müşteri profili, 30-35 yaş üstü kadın ve erkekler. Koluman Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, DS markasının en çok İstanbul
'da tercih edildiğini söyledi. Erciş "Avrupa
'da büyüyen üç markadan biri olan DS, ülkemizde de hızla büyüyor ve premium segmentte ciddi bir oyuncu olarak yerini alıyor. Türkiye'de marka bilinirliği en üst seviyeye ulaştı ve müşterilerimiz tarafından yoğun olarak tavsiye ediliyor" dedi.
ANTALYA'DA SHOWROOM AÇTI
Bu arada DS, Türkiye'deki beşinci showroom'unu Antalya
'da hizmete açtı. DS'in İstanbul'da iki, Ankara
ve İzmir
'de de birer showroom'u var. Türkiye'deki yatırımlarına 2022'de farklı şehirlerde devam edeceklerini ifade eden Erciş, "Antalya ve Akdeniz Bölgesi lüks otomobil tercih etme potansiyeli yüksek olan bir lokasyon. Yeni showroom'umuzla birlikte yıl sonunda geçen yıldan daha fazla satış adedine ulaşacağız" şeklinde konuştu.