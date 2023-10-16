Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurdular

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurduklarını açıkladı. "Biz'in Gücü" mottosuyla 4 Kasım'da TİM Show Center'da düzenlenecek MÜSİAD Vizyoner'23 zirvesinin tanıtım toplantısında konuşan Asmalı, "MÜSİAD üyelerinin sermaye güçlerini birleştirip, katma değerli yatırımlar için kaynak oluşturacağımızı ve ülkemizi 2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya ulaştıracak çalışmalar içinde sorumluluk aldığımızı kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi.Türkiye Yüzyılı hedefini gerçeğe dönüştürmek için MÜSİAD olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını anlatan Asmalı, "Kolektif gücü rasyonel bir şekilde her alanda yaşatabilmek için bir yol haritası hazırlayacağız. Mevcut başarıları daha ileriye taşımak ve yeni hedeflere ulaşmak için iki aşamalı bir yol izlemeyi hedefliyoruz. Bu iki aşamadan birincisi MÜSİAD kendi içinde nasıl kolektif gücü gerçekleştirecek, sektör kurullarını nasıl kolektif güce dönüştürecek, üyelerine kolektif olma kültürünü nasıl yerleştirecek. İkinci aşamaysa MÜSİAD olarak kamudan, iş dünyasına, girişimcilikten eğitime kadar toplumun tamamına kolektif olma kültürünün nasıl yayılabileceğine dair bir öneri niteliğinde 'Türkiye için Kolektif Güç Hareketi' yol haritasını 4 Kasım'da Vizyoner'23'te açıklayacağız" diye konuştu. MÜSİAD Vizyoner'23 İcra Kurulu Başkanı Hasan Ekmen de "Ben değil, biz olacağız" değerlendirmesinde bulundu.