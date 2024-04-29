Girişimler Türk Telekom’la uçuşa geçiyor

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, yarının teknolojilerini üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonuna katkı sunmak adına 2013 yılından bu yana girişimcilere büyük destek sağlıyor. Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile teknoloji birikimini aktararak yenilikçi fikirlerin büyümesine rehberlik eden Türk Telekom, nakit desteği ve sayısız fırsat sunarak girişimleri uçuşa geçiriyor. PİLOT ile bugüne kadar 111 girişime 32 milyon TL nakit desteği sunan Türk Telekom, bu girişimlerin dünyaya açılarak 35 milyon doları aşan yatırım almasını sağladı. Ekonominin kaldıracı haline gelen girişimcilik ekosistemine verdiği desteği 2018 yılında Türk Telekom Ventures'ı kurarak bir üst seviyeye taşıyan Türk Telekom, yenilikçi fikirlerin yarına taşınmasında lokomotif görevi üstleniyor. 2018'den bu yana yatırım yaptığı 21 girişimin toplam portföy değeri 190 milyon dolara ulaşan Türk Telekom Ventures, ABD Silikon Vadisi'nde yer alan ofisiyle yerli girişimlerin dünyaya açılmasına olanak sunuyor. Girişimleri her konuda destekleyerek uçuşa geçiren Türk Telekom PİLOT, girişimcilerin Stanford Üniversitesi'nde özel tasarlanan bir programda eğitim almasını sağladı.

Türk Telekom Ventures ile teknoloji ihraç eden Türkiye vizyonuna katkı sunuyoruz

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Girişimcilik, kurum kültürümüzün en önemli değerlerinin başında geliyor. Türkiye'nin iletişim tarihinde kilometre taşlarını döşemiş bir şirket olarak ekonomik ve teknolojik ilerlemenin anahtarının girişimcilik olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile 2013'ten bu yana 111 girişime 32 milyon TL'lik nakit desteğinin yanı sıra Türk Telekom'un paha biçilemez teknoloji birikiminin aktarımını sağladık. Girişimcilik ekosistemine biotech alanından eğitime, yapay zekâdan görüntü işleme ve büyük veri çözümlerine kadar pek çok alanda destek veriyoruz. Türk Telekom Ventures ile 2018'den bu yana geleceği şekillendirecek teknolojiler alanında yenilikçi fikir sunan girişimlere yatırım yapıyoruz. Türk Telekom Ventures ile bugüne kadar yatırım yaptığımız girişimlerin portföy değeri 190 milyon dolara ulaştı. Ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna, yerli girişimlerimizi dünyaya açılmasında köprü rolü üstlenerek öncülük ediyoruz. Yerli ekosistemi destekleyerek yenilikçi fikirleri yarınlara taşımaya kararlıyız" diye konuştu.