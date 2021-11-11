Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Global Girişimcilik Haftası 178 ülkede kutlanıyor
Giriş Tarihi: 12.11.2021

Global Girişimcilik Haftası 178 ülkede kutlanıyor

Global Girişimcilik Haftası 178 ülkede kutlanıyor
TÜRKİYE'DE 2008 yılından beri her kasım ayında 178 ülkeyle aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH), Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversitelerden oluşan 20 kurumun desteğiyle, bu sene GEN Türkiye ve Habitat Derneği genel koordinasyonunda düzenleniyor. Ana amacı gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerini teşvik etmek olsa da GGH STK'lar, üniversiteler, girişimciler, yatırımcılar, özel sektör, medya ve devlet kurumlarının dahil olduğu, ekosistemde faaliyet gösteren 300'den fazla paydaş kurumu bir araya getiren bir platform haline geldi.

YÜZLERCE ETKİNLİK
Hafta boyunca tüm GGH paydaşları, Türkiye genelinde düzenledikleri yüzlerce girişimcilik etkinliği ile bu alandaki farkındalığı artırıyor. GGH, Washington DC'de, Kauffman Vakfı desteğiyle, tüm dünyada girişimcilik ekosistemini geliştirmeye odaklanmış Global Entrepreneurship Network (GEN) şemsiyesi altında yürütülüyor. Hafta kapsamında düzenlenen Global Girişimcilik Haftası Paydaş Toplantısı, 13 Ekim 2021 tarihinde online gerçekleştirildi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Global Girişimcilik Haftası 178 ülkede kutlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA