Globalda en yüksek pazar payı

OPEL Türkiye, yıl başından bu yana yükselen performansını haziranda da sürdürdü. Haziranda 9 bin 109 adetlik satışla toplam pazarda 4'üncü sırada yer alan marka, global Opel pazarları arasında en yüksek pazar payına ulaşan ülke oldu. Opel tarihinin en iyi 6 aylık performansını gerçekleştirdiklerini söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, "Geçen yıl 36 bin 725 adet araç satışı gerçekleştirdik. Bu yıl henüz ilk 6 ayda 38 bin 718 adetlik satışla 2022'yi geride bıraktık. Sene başında planımız 51 bin adetti. Bu hedefi 60 bin üstü olarak revize ettik" dedi.