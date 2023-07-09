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Giriş Tarihi: 10.7.2023

Globalda en yüksek pazar payı

Globalda en yüksek pazar payı
OPEL Türkiye, yıl başından bu yana yükselen performansını haziranda da sürdürdü. Haziranda 9 bin 109 adetlik satışla toplam pazarda 4'üncü sırada yer alan marka, global Opel pazarları arasında en yüksek pazar payına ulaşan ülke oldu. Opel tarihinin en iyi 6 aylık performansını gerçekleştirdiklerini söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, "Geçen yıl 36 bin 725 adet araç satışı gerçekleştirdik. Bu yıl henüz ilk 6 ayda 38 bin 718 adetlik satışla 2022'yi geride bıraktık. Sene başında planımız 51 bin adetti. Bu hedefi 60 bin üstü olarak revize ettik" dedi.
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Globalda en yüksek pazar payı
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