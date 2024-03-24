Görme engelliye telefon kütüphanesi

Teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürme vizyonuyla 'Türkiye'ye Değer' katan çalışmalara imza atan Türk Telekom, teknoloji birikimini hayatın her alanına yansıtmaya devam ediyor. Türkiye'nin kültürel mirasını teknolojiye adapte etmek üzere 81 ilde bin 102 kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamlayan, görme engelliler için Telefon Kütüphanesi uygulamasını geliştiren Türk Telekom, teknoloji ile kültür sanatı buluşturuyor. 2024'te 60. kez kutlanacak Kütüphane Haftası'nda gençleri, girişimcileri ve kütüphanecilik alanında teknoloji üretenleri bir araya getirecek Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda 23 Mart'ta Rami Kütüphanesi'nde başladı. Festival, 27 Mart'a kadar sürecek.