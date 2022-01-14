Grizu 263A’nın Uzay yolculuğu başladı

1992 yılında Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gerçekleşen grizu patlaması sonucu yaşamını yitiren 263 madencinin anısını yaşatmak için takım adı Grizu-263 Uzay Takımı'dır. Takım, 2016 yılında NASA/JPL Astrofizikçisi Dr. Umut Yıldız ile gerçekleştirilen ekonferansın ardından Muzaffer Duysal ve Çağla Aytaç Dursun öncülüğünde 8 kişi ile kuruldu. American Astronautical Society (AAS) tarafından National Aeronautics and Space Administration (NASA) sponsorluğunda Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen CanSat Competition adlı model uydu yarışmasına katılmak için çalışmalara başladı. İlk sene dünyanın en iyi üniversitelerini geride bırakarak katıldıkları yarışmada tüm görevleri başarı ile tamamladılar.

2018 yılında takımın genişletilmesi ve edinilen tecrübe ile aynı yarışmada Dünya 2.liği derecesini ülkemize getirmiş olan takımımız, Türkiye'nin ilk pocketqube uydu projesini de başlatmıştır. Aynı zamanda yeni kişilerin yetiştirilmesi için mentörlük sistemi ile birlikte 35 kişilik bir ekip ile 2019 yılında da CanSat Competition finallerinde 0,077 puan farkı ile başarısını tekrarlayarak Dünya 2.si olmuştur.

Takımımız geliştirmiş oldukları pocketqube uydumuz olan grizu-263A'yı 2020'nin yaz aylarında 500km. yörüngeye yerleştirme hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Alçak Dünya Dünya yörüngesinde amatör band üzerinde görev yapan tüm küp uyduların dinlenmesi için de bir yer istasyonu kurulumunu tamamladı.

"HAYAL ETTİK, HAYALİMİZİ BİRLİKTE BAŞARDIK"

Takım danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, yaptığı açıklamada Covid-19 küresel pandemisi sebebiyle zor şartlarda yarışmaya hazırlanan takım ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etti.

Grizu 263A olarak, sürdürülebilir başarılarla yollarına devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Ekmekçi, "karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesine 5 yıl önce başlamıştık. Başarı hikayemiz sürekli gelişmeye devam ediyor. 13 Ocak Falcon-9 Roketi ile gerçek anlamda bir kilometre taşına varmış olacağız. Bu fırlatma yeni bir başlangıç olacaktır. Gelecek teknolojiler ve yeni ufuklar için bize yepyeni fikirler ortaya koyacaktır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu 263A Uzay Takımı olarak şehrimizi üniversitemizi ve ülkemizin göğsünü kabartacak yeni büyük başarılarla bir araya gelmeyi dilerim. Bu başarı hikayesinde yola çıktığımı ilk andan itibaren her zaman desteğini yanımıza hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere ana sponsorumuz Erdemir'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayal ettik, hayalimizi birlikte başardık. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sizin için iyi bir tercih olacaktır." diye konuştu.

"GRİZU 263 ŞEHRİN MARKASI, ÜNİVERSİTEMİZ VE ÜLKEMİZİN GURURU"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı açıklamada, Grizu-263 Uzay Takımının Üniversitemizin gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak diğer öğrencilerimize de örnek olduklarını ve öğrencilerimizin çalışmalara desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Rektör Çufalı; "Üç yıl boyunca alçak dünya yörüngesinde görev yapması planlanan cep uydumuz ile 500 km'lik yörüngede toplanacak veriler, üniversitemiz bünyesinde kurulan yer istasyonu ile alınacak. Dünya görüntülerinin 5 santimetrelik uyduyla uzaydan otonom bir şekilde alınmasının planlandığı projenin hayata geçmesi durumunda, uluslararası alanda ilk olacak bir başarı elde edilecek. Milli Uzay Hamlesi hedefleri kapsamında ülkemizi yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek konuma ulaştıran Grizu 263 Uzay Takımını ve başta danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi'yi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gelecek Burada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde şekilleniyor!" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım konuşmasında; Milli Uzay Programı kapsamında uydunun gönderilmesinin, ajansın hedefleri arasında önemli bir yer teşkil ettiğini, bundan sonraki çalışmalarda destekledin artarak devam edeceğini belirtti.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise Türksat çalışmalarında Üniversitemizde yapılan uydu çalışmalarının önemine değindi. ZBEU deki uydu teknolojisi kültürünün başarılı bir şekilde geliştiğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sözlerine Grizu Ekibine teşekkür ederek başlayan Roketsan Genel Müdürü Yardımcın Sartuk Karasoy Grizu ekibinin uydu çalışmalarının takdir edilerek takip edildiğini, her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Ana sponsor olan ERDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem ise ekibin başarılarında emeği geçen her kese teşekkür ederek sözlerine başlayarak, Türkiye ve Zonguldak için tarihi bir güne tanıklık edildiğine vurgu yaparak Grizu 263'ün başarı hikayesinde birlikte yer almanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Erdem, Emeği geçen herkese teşekkür ederek, Grizu 263A çalışmalarının Türkiye'nin 4 bir yanından gence örnek teşkil edeceğini söyledi.

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise Grizu 263 ekibinin uzay çalışmalarının heyecan verici ve takdire şayan olduğunu, başarının tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini söyleyerek bu başarı hikayesini ülkemize hediye ettikleri için ZBEU'ye ve ekibe teşekkür etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz sözlerine ilimiz ve ülkemiz adına tarihi bir gün yaşamanın verdiği mutluluğu dile getirerek başladı.

Tutulmaz, İllerin gelişmesi ve markalaşması adına bu tur faaliyetlerin çok önemli olduğunu söyleyerek, " Bu başarı hikayesinde emeği olan herkese ZBEU, akademi personel ve ana sponsora teşekkür ediyorum. Bu tur faaliyetlerin büyüyen ve gelişen Türkiye'nin ayak sesleri, Türkiye'nin teknoloji gelişmesinde önemli hamleler oluyor" diyerek, Gençleri bu sevinci ilimize ve ülkemize kazandırdıkları için teşekkür etti.

"KARANLIK MADEN OCAKLARINDAN UZAYIN SONSUZ DERİNLİKLERİNE UZANAN BİR ZONGULDAK HİKAYESİ"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin milli uzay programını desteklemek ve nitelikli uzay mühendisleri yetiştirmek amacıyla Rektörlüğün Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans bölümü açılması konusundaki teklifleri, YÖK tarafından uygun bulundu. YÖK'ün bu onayı ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bu bölümün açıldığı Türkiye'nin 11'inci, Batı Karadeniz Bölgesinin ise ilk devlet üniversitesi olacak.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan cep uydusu Grizu-263A'nın uzayla buluşmasını kutlamak üzere geniş katılımla Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen tören fotoğraf çekimleri ve hediye takdimleri ile sona erdi.

BEÜ Rektörü Çufalı, "Öğrencilerimizin bu anlamlı başarısı için Grizu 263 Uzay Takımını ve emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyoruz" dedi.