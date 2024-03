Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Turkuvaz Medya’da buluştu: Üreten ve çalışan kadın topluma güç katıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların, bulundukları her yerde, hayata ve insana dair güzelliklerin çoğalmasına öncülük ettiğini söyledi. Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne katılan Göktaş, "Hangi alanda olursa olsun elde ettikleri başarı, ülkemiz için de önemli kazanımları beraberinde getiriyor. Kadın emeği, öncelikle kadın hayatını iyileştiriyor. Çalışan ve üreten her kadın; ailesi, çocukları ve sosyal çevresiyle birlikte toplumun gelişip güçlenmesine önemli bir katkı sağlıyor. Çalışkanlığı ve cesaretiyle Türk kadını, aile ve toplumun refahı için eşsiz bir kaynak sunuyor. Biz de bu kaynağı, kadın yaşamını güçlendiren politikalarla destekliyoruz" dedi.Bakanlık olarak, ailenin ve toplumun refahı için emek sarf eden kadının haklarını koruyan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Göktaş, kadının tüm hak ve fırsatlardan tam ve etkin şekilde yararlanması için yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini, ayrımcılık ve şiddete karşı, sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ettiklerini, cam tavanları ve tüm engelleri bir bir aştıklarını vurguladı.Bakan Göktaş şöyle konuştu: "Kadınlara, eğitim ve istihdam başta olmak üzere hayatlarının her anında destek oluyoruz. Bugün emekleri ve tecrübeleriyle ülkemizde ve dünyada büyük başarılar elde etmiş pek çok Türk kadını var. Alanında öncü olan kadınların her biri, her biriniz bizim için gurur kaynağısınız. Sizin hayalleriniz hepimizin gerçeği, sizin başarılarınız hepimizin sevinci oluyor. Ulaştığınız başarılar kadar gösterdiğiniz gayret ve azimle de pek çok kadın, pek çok insan için ilham kaynağı oluyorsunuz. Sizler gibi kendisine ve ülkesine katma değer üreten güçlü kadınlarla, Güçlü Türkiye vizyonumuzu gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum."Türkiye'de son 22 yılda, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Göktaş, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrulusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planımızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. İki gün sonra açıklayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda ise kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak için hedef ve uygulamalarımıza yer verdik. Türkiye'de, her geçen gün eğitim alan, meslek sahibi olan, yetkinlik düzeyini artıran kadınların sayısı hızla artıyor" diye konuştu.Türkiye'de üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin yüzde 52'sinin kadın olduğuna dikkat çeken Göktaş, "Bununla birlikte bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından mezun olanların sadece yüzde 33.8'inin kadın olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl mühendislik, imalat ve inşaat alanında okuyan kız öğrenci oranı yüzde 31, tıp okuyan ise yüzde 51 olarak görüyoruz. Bakanlık olarak, 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projemizle başarılı kız öğrencilerimize eğitim ve istihdam desteği sağlıyoruz" açıklamasında bulundu. Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınlar için "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, "Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla 'Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara' programını başlattık. Bu programla, kadınların gelir getiren faaliyetlere katılımlarını kolaylaştırmayı ve istihdam olanaklarını artırarak kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.Öncelikli hedeflerinin, daha çok kadına ulaşmak, toplumda rol model olacak kadınların sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Çünkü kadının öyle bir bereketli doğası var ki, küçücük imkânlarla çok faydalı sonuçlara ulaşabiliyor. Kadının emeğiyle toprağa kök salıyoruz. Kadının inancıyla göklere uzanıyor, kadının gücüyle dimdik ayağa kalkıyoruz. Kadının şefkatiyle büyüyüp çoğalıyor, geleceğe taşıyoruz" diye konuştu.Medyanın, değerlerin pekiştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğuna da işaret eden Göktaş, "Bütün medya platformlarında, kadını her zaman daha etkin rollerde görmeyi arzuluyoruz. Bunun yanı sıra milli ve manevi değerlerimizi yansıtan yayınların sayısının artırılmasını önemsiyoruz. Medyada topluma örnek olacak, rol model olacak kadınların daha çok görünür olmasını bekliyoruz. Kadın yönetici sayısının en yüksek medya grubu olması nedeniyle Turkuvaz Medya'yı tebrik ediyorum. Tüm kurumlara örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.Sabah Gazetesi Ekonomi MüdürüZirvenin açılış konuşmalarında Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, TÜİK istatistiklerine değinerek nüfusun yüzde 49.9'u kadın olmasına rağmen istihdam ve yönetici oranında çok büyük bir ayrım oluştuğunu dile getirdi. Güngör, kadın yönetici oranının yüzde 19.9, işgücüne katılım oranının ise yüzde 25 olduğunu söyleyerek nüfusa oranlandığında kadın istihdam oranının erkeklerin yarısı kadar olduğunu ve ciddi bir eşitsizlik yaşandığını kaydetti. Ücretlerde de eşitsizlik yaşandığını söyleyen Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kadın istihdam oranının OECD ortalaması olan yüzde 66'ya çıkması durumunda milli gelirin 210 milyar dolar artacağına işaret ettiğini hatırlattı.A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi MüdürüA Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner de Turkuaz Medya'nın kadın istihdamında hem Türkiye'den hem de Türkiye medyasından ayrıştığına işaret ederek medyada 782 kuruluş arasında yapılan araştırmada TV kanallarında çalışanların yüzde 73.4'ünün yöneticilerin de yüzde 87'sinin erkek olduğuna dikkat çekti. Turkuvaz Medya'da ise üretim ve matbaa hariç 2001 çalışan arasında kadın istihdam oranının yüzde 42, yönetici oranını ise yüzde 33 olduğunu vurgulayan Doğaner, 2023 yılında işe alınan kişilerin de yüzde 52.6'sının kadın olduğunu söyledi. Doğaner, "Bir gün kadınlar gününü kutlamaya gerek duymadığımız bir zaman dilimine ulaşmayı umuyorum" dedi.Zirvenin ana sponsorluğunu Vakıfbank, Türk Telekom, Halkbank, Borsa İstanbul, Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo, co sponsorluğunu Türk Hava Yolları, destek sponsorluğunu ise Papara, P&G, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İdefix ve D&R üstlendi.