Güçlü Türkiye’ye katkı vereceğiz

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas
, dernek olarak, Türkiye
'ye güvenlerinin asla sarsılmadığını belirterek, "Her ne zorluk yaşarsak yaşayalım ülkemiz için fedakarlık yapmaktan hiç çekinmedik. Lokomotif sektörümüzdeki faaliyetlerimizi daha güçlü ekonomiye ve refaha sahip özgür, büyük Türkiye'ye katkıda bulunmak amacıyla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. 2022'nin konut sektöründe üretim yılı olacağını kaydeden Altan Elmas, "İşini konut üretimi, gayrimenkul geliştirme olarak konumlandırmış belli başlı firmalar üretmeye devam edecek" dedi. Konut stokunun çok düşük miktara gerilediğini aktaran Elmas, "Hepimizin de elindeki konutlar hemen hemen azaldı. Alınan ruhsatlar, beklettiğimiz projeler var. Onları birer ikişer tüketiciye sunmaya başlayacağız. Sur Yapı
olarak da son çeyrekte en az bir projeyi satışa çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
KORUMA ARACI
Elmas, konut satışlarının, bu alandaki yatırımın enflasyona karşı önemli bir korunma aracı olduğu gerçeği nedeniyle canlılığını koruyacağını bildirdi. Elmas, kasımda konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 178 bin 814 olduğunu hatırlattı.