Günde 13 milyon temassız ödeme

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödemeye yapmaya imkân sunan temassız ödemeler, pandemiyle birlikte hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi
'nin ekim ayı verilerine göre, temassız ödeme sayısı, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 82 artarak 213 milyon adetten, 389 milyona çıktı. Ekim ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 57'si yani her 5 kartlı ödemeden 3'ü temassız olarak yapılırken, günlük temassız ödeme adedi ise 13 milyona ulaştı.
İŞYERLERİ DÖNÜŞÜYOR
Temassız ödemeler sadece kart kullanıcılarına değil iş yeri sahiplerine de kolaylık sağlıyor. Kullanıcı tarafındaki yaygınlaşmayla beraber iş yeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken, her 4 terminalden 3'ünde temassız ödeme yapılabiliyor. En çok temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla "market-gıda", "yemek", "akaryakıt" ve "sağlık/kozmetik" sektörlerinde yer aldığı görülüyor.
ÖDEMELER % 50 ARTTI
Öte yandan ekim sonu itibarıyla Türkiye
'de 82.8 milyon adet kredi kartı, 147.5 milyon adet banka
kartı ve 54.4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Toplam kart sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış göstererek 284.6 milyon adede ulaştı. Ekimde kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2020
'nin ayına kıyasla yüzde 50 artarak 165 milyar lira oldu. Ekim ayındaki kartlı ödeme tutarının 133.7 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 28.2 milyar lirasında banka kartları, 3.1 milyar lirasında da ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 238 olarak gerçekleşti.
HAVAYOLUNDA HIZLI ARTIŞ
Kartlı ödemelerde, "hava yolu" yüzde 188 ile en fazla artış gerçekleşen sektör oldu. Vergi yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesinin etkisiyle de "kamu/vergi ödemeleri" yüzde 164 büyürken, "kuyumculuk" ise yüzde 136 büyüme ile en fazla artış görülen ilk üç sektör arasında yer aldı. Bu üç sektörü "konaklama" yüzde 125 ve "seyahat acenteleri" sektörü yüzde 114 büyüme ile takip etti.